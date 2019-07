KöngenNach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen scheint die Allgemeine Warenvertriebs-GmbH, im Volksmund nur AWG genannt, gerettet zu sein. Die Textilhandelskette, die zu den größten ihrer Art in Deutschland zählt und ihren Sitz in Köngen hat, agiert nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens wieder selbstständig. Das teilte das Unternehmen am Mittwochnachmittag mit. Teil der umfangreichen Restrukturierung war das Schließen von 47 der knapp 300 Filialen. Darunter sind auch die Standorte Plochingen und Ostfildern-Scharnhausen. Mit der Schließung verbunden war der Abbau von rund 300 Arbeitsplätzen. Albrecht Maier, der das Unternehmen seit 1976 als Geschäftsführer leitet, reagierte erleichtert: „Die AWG ist mein Lebenswerk und ausgerechnet im 50. Jahr unseres Bestehens sind wir in diese Schieflage geraten.“ Umso mehr freue er sich, „dass uns unsere Partner und unsere mehr als 3,5 Millionen Stammkunden auch in dieser schweren Zeit die Treue gehalten haben“. Dass dies für die Belegschaft mit großen Opfern verbunden ist, bedauert Maier. „Für jeden Mitarbeiter, den wir entlassen mussten, tut es mir sehr leid.“

Neueröffnungen geplant

Ende Januar hatte die AWG ein Schutzschirmverfahren beim Amtsgericht Esslingen beantragt (wir berichteten). Die Folge waren umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen erfolgt. Als Generalbevollmächtigter agierte der Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger, begleitet von Sachwalter Holger Leichtle von der Unternehmensberatung Schultze & Braun. Alexander Morgenstern von der Schweizer Anthos Group war als Chief Restructuring Officer (CRO) bei der Neuausrichtung im Einkauf und der Organisationsstruktur beteiligt und wird das Unternehmen bis zur endgültigen Umsetzung begleiten. Den Bereich Reporting und Change Management leitete Georgiy Michailov von Struktur Management Partner. Die Beratung zu bilanziellen und steuerlichen Aspekten erfolgte durch Holger Jenzen von Ebner Stolz.

Man habe AWG in erfreulich kurzer Zeit wieder auf Kurs bringen können, erklärt der Sanierungsexperte und Rechtsanwalt Martin Mucha. Der Erfolg sei nur möglich gewesen, „weil die Gläubiger, Mitarbeiter und Kunden das notwendige Vertrauen in das Unternehmen und die Marke gezeigt und im Schutzschirmverfahren unterstützt haben“. Nach Überzeugung Muchas steht die AWG „wieder auf soliden Beinen und hat die besten Voraussetzungen, sich in dem hochkompetitiven Markt zu behaupten“. Auch Sachwalter Leichtle ist überzeugt, dass das Unternehmen wieder die Kraft habe, in der Textilbranche aktiv mitzumischen und künftig auch wieder wachsen könne. Man plane bereits erste Neueröffnungen „an vielversprechenden Standorten“.

Umsätze sogar gesteigert

Erleichtert zeigte sich AWG-Bereichsverkaufsleiter Eric Glorian. Man habe sich bemüht, Mitarbeiter von Filialen, die geschlossen werden mussten, in anderen Filialen zu übernehmen. Glorian: „Jetzt haben wir wieder attraktive Ware im Angebot, die aktuell stark nachgefragt wird.“ Ein Stein vom Herzen fällt auch Sylke Günther, die die AWG-Filiale Filderstadt mit 16 Mitarbeiterinnen leitet: In der schwierigen Zeit habe man sogar die Umsätze steigern können. „Jetzt sind wir natürlich glücklich, dass wieder eine sorgenfreie Zeit angefangen hat.“

Aktuell sind bei AWG etwa 2400 Mitarbeiter beschäftigt. Die Textilhandelskette bezieht Waren aus Produktionsstätten in Fernost, Südasien und Europa. Auf deutschlandweit rund 140.000 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert das Köngener Unternehmen eine Vielzahl an Marken und Produkten. Dazu gehören Oberbekleidung, Arbeits-, Sport- und Badebekleidung, Bett-, Tisch- und Nachtwäsche sowie Wohnaccessoires.