Denkendorf Gleich in zwei Gemeinden hat sich Professor Herbert Raisch um die Heimatgeschichte gekümmert und verdient gemacht: in seinem Wohnort Kusterdingen und in der Gemeinde Denkendorf. Für dieses Engagement händigten ihm die Bürgermeister Peter Jahn (Denkendorf) und Jürgen Soltau (Kusterdingen) die Landesehrennadel aus. Auch der Leiter des Denkendorfer Heimatmuseums, Rolf Deuschle, überbrachte mit seinem Team Glückwünsche.

„Durch Ihr ehrenamtliches Wirken konnte ein hoher Standard in der örtlichen Erforschung, Pflege und Vermittlung der Heimatgeschichte erreicht werden“, lobte Bürgermeister Jahn bei der Ehrung. Raisch sei es ein besonderes