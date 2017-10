Anzeige

Das Mitarbeiterparkhaus des Kirchheimer Krankenhauses geht in eine weitere Runde - lange, bevor an seinen tatsächlichen Bau zu denken ist. Hatte die Krankenhausverwaltung immer darauf hingewiesen, dass ihre Mitarbeiter in Kirchheim dringend auf Parkplätze in der Nähe zum Klinikeingang angewiesen sind und dass es zwingend ein Parkhaus mit vier Stockwerken sein muss, sieht die Sache inzwischen ganz anders aus: Drei Stockwerke scheinen jetzt durchaus zu genügen.Die Auftraggeber kommen damit den Wünschen der Anwohner nach, die sowohl um ihre Aussicht als auch um die gewohnte Abendsonne fürchteten, sollte