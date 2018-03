OstfildernDas städtische Klimaschutzmanagement in Ostfildern hat in den vergangenen drei Jahren etliche Projekte umgesetzt und erfolgreich gearbeitet. Dank einer Förderung von fast 120 000 Euro durch das Bundesumweltministerium hatte die Stadt 2015 eine Stabsstelle für das Klimaschutzmanagement mit einer Laufzeit von zunächst drei Jahren einrichten können. Die Klimaschutzmanagerin Julia Gürth hat jetzt im Ausschuss für Technik und Umwelt einen Überblick über ihre bisherige Tätigkeit und die nun in der Anschlussförderung bis 2020 durch den Bund folgenden Vorhaben skizziert.

26 Projekte aus dem städtischen Klimaschutzkonzept sind umgesetzt, zehn