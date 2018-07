OstfildernDie Stadt Ostfildern hat sich erneut an der Aktion Stadtradeln beteiligt. 527 Teilnehmer haben sich in 33 Teams oder als Einzelradler registriert. Vom 24. Juni bis 14. Juli haben die Teilnehmer knapp 116 000 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt und damit mehr als 16 Tonnen Kohlendioxid eingespart, etwa 1,4 Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Die aktivsten Teams und die fleißigsten Radler sind bei der Siegerehrung im Stadthaus in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet worden.

481 Radler haben ihre gefahrenen Kilometer für den Wettbewerb erfasst. Exakt 115 925 Kilometer haben sie zur Gesamtbilanz beigesteuert, das sind ungefähr 10 000 Kilometer