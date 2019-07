Leinfelden-EchterdingenKreative Slogans stehen auf Plakaten und Rufe ertönen an Terminal eins des Stuttgarter Flughafens. An diesem Freitag fand die wöchentliche Fridays-for-Future-Demo nicht wie üblich vor dem Rathaus statt. Dieses Mal haben sich die Jugendlichen bewusst einen ausgemachten Klimasünder ausgesucht – das Flugzeug – und sind zum Demonstrieren an den Flughafen. Von den Fluggästen am Check-In Schalter lassen sich die rund 350 Demonstranten nicht beirren.

„Heute ist der Tag mit den meisten Flugbewegungen und wir wollen nicht nur den Reisenden sondern auch der Politik zeigen, wie wichtig es ist endlich zu handeln“,