PlochingenLinus ist an diesem Samstagmittag mit seinen Kumpels Leo, Christian, Lucas und Jonas aus Beutelsbach in den Plochinger Kletterwald gekommen. „Ich habe mir das zum Geburtstag gewünscht“, erklärt Linus, der zwölf Jahre alt geworden ist: „Ich bin schon mal geklettert, ich finde das toll, oben in den Bäumen zu sein.“ Für Kumpel Leo ist es dagegen eine Premiere, er will sich einfach mal überraschen lassen, was da auf ihn zukommt, ist aber schon am Anfang sicher: „Das wird bestimmt gut.“ Bevor es für die Jungs in luftige Höhen geht, steht als erstes die Sicherheitseinweisung mit Trainer Marvin Pfau (18) an. Er ist einer von derzeit 30 ausgebildeten