FilderstadtEin Zwillingspärchen ist am Samstag im Filderstädter Stadtteil Sielmingen beim Spielen aus einem Fenster gefallen und etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Die 20 Monate alten Kinder wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Ihr Gesundheitszustand blieb am Sonntag unverändert ernst, wie ein Sprecher der Polizei in Reutlingen mitteilte. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach ersten Erkenntnissen aus. „Wir gehen von einem tragischen Unglücksfall aus“, hatte ein anderer Polizeisprecher unmittelbar nach dem Unfall am Samstag gesagt. Bis jetzt gibt die Polizei nur wenig über den genauen Hergang preis. Zum