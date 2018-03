Anzeige

Von Greta Gramberg



Die Bewerbungsunterlagen für Deutschlands Lieblingskino hat Marius Eilers, Sohn der Plochinger Lichtspieltheaterbesitzerin Ines Maier, fristgerecht zum 31. Dezember 2017 eingereicht. Nur die Häuser konnten sich bei der Film-Community Moviepilot bewerben, die sich bereits bei dem vorangegangenen Online-Voting als einer von Top 100 herausgestellt haben. Das treue Publikum des Union-Theaters hat fleißig mitabgestimmt. „Viele sagen, wir sind so individuell und familiär geführt“, erklärt Eilers den Erfolg.

Das Kino an der Esslinger Straße hat nur einen Saal mit 160 Ledersitzen und viel Retro-Charme. Es wurde 1938 erbaut, 1976 übernahm Ines Maier den Betrieb von ihrer Mutter. Die ganze Familie hilft mit. „Wir sind ganz klar kein Multiplex, sondern ein Familienbetrieb, der individuell au seine Gäste eingeht und durch viele Events ein besonderes Kino ist“, erklärt Eilers die Stärken des kleinen Hauses. Es gebe keine Massenabfertigung, sondern zu jedem Film besondere Veranstaltungen. Highlights sind etwa die Ausstrahlung von WM-Spielen oder die jährlichen Jazz-Abende in Zusammenarbeit mit der Bigband des Plochinger Gymnasiums. Eine weitere Besonderheit: „Wir können noch digital und analog aufführen – also zwei Welten bedienen.“

Nun fiebert die Union-Familie mit ihren Fans der Bekanntgabe der Fachjury-Entscheidung entgegen. Deutschlands Lieblingskino soll im Umfeld der Münchner Filmwoche 2018 noch im Januar gekürt werden. Wie viele Menschen für das Plochinger Lichtspielhaus gevotet hatten, wissen auch die Betreiber nicht. Klar ist nur, dass beim Voting, das am 22. November endete, insgesamt drei Millionen Menschen abstimmten. „Über Facebook haben wir aufgerufen, für uns abzustimmen“, sagt Marius Eilers. Das Union-Theater habe auf der Plattform etwa 800 Follower.

Die Liste der Gewinnerkinos ist unter www.deutschlandslieblingskino.de abrufbar. Ein Video zum Wettbewerb hat die Plochinger Union-Familie unter http://bit.ly/2CyNRhJ eingestellt.