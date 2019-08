BaltmannsweilerEin bunter Farbtupfer bereichert seit einigen Monaten die Hauptstraße in Hohengehren. Vor dem Ladenlokal im Erdgeschoss des an sich gesichtslosen Eckhauses an der Abzweigung der Pfarrstraße stehen weiß gestrichene Bänke und Stühle, auf kleinen Tischen sind silberne Teekännchen, Etagèren aus Porzellan mit 50er-Jahre-Dekor und Blumensträußchen arrangiert. Der Eingang zum Laden ist kaum zu verfehlen. Alte Nähmaschinen, Milchkannen aus Blech, Teile alter Küchengeräte und Blumen wecken Neugier auf das Innere.

„Das ist unser kleiner Laden“, empfängt die Inhaberin Angelika Feuerbacher den Besucher und weist mit einer ausholenden