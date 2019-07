Leinfelden-EchterdingenDie Klimaschutz-Debatte ist in aller Munde. Angesichts des neuen Rekordtags mit rund 50 000 Passagieren zum gestrigen Ferienbeginn muteten die 350 Demonstranten auf der Ebene 4 des Terminals 1 fast etwas verloren an. Die erste Klimaschutz-Demonstration an einem Flughafen setzte dennoch ein wichtiges Zeichen.

Nicht nur die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future bringen die Diskussion über eine zukunftsfähige Mobilität voran. Auch die Verantwortlichen des Flughafens sind sich zunehmend ihrer Verantwortung für künftige Generationen bewusst. Mit dem „Fairport-Konzept“ strebt der Flughafen an, auf möglichst vielen