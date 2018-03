Es hat schon Charme, wenn der Bund der Selbstständigen in Plochingen (BdS) von der Stadt einen Zuschuss über 1500 Euro für seine Leistungsschau erhofft, die Mitte Juni in der Stadthalle war. Zahlen hat der BdS-Vorsitzende Norbert Raif zwar keine vorgelegt, aber einen bezifferbaren Verlust: Das Land hat seine Förderung für Gewerbeausstellungen 2012 abgeschafft. Damit ist auch für den Mitveranstalter BdS Plochingen ein Zuschuss in dieser Höhe entfallen. Aber Raif hat bisher nicht belegt, ob die Leistungsschau überhaupt ein Verlustgeschäft war und, wenn ja, wie hoch der Verlust ausgefallen ist. Nun ist der