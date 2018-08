Leinfelden-EchterdingenStatt wie sonst Reisekoffer wurden immer wieder nur zahlreiche Kinderwagen aus dem Esslinger Flughafenbus entladen. Bei herrlichem Sommerwetter lockte nämlich nicht wie sonst üblich nur der Urlaub auf Malle und Co., sondern auch das 24. Kinderfest mit einer bunten Palette aus sportlichen, kreativen und informativen Angeboten für Jung und Alt zu den Terminals in Leinfelden-Echterdingen. Die rund 20 000 Festgäste aus Nah und Fern mussten sich jedoch wie die Urlauber beim Einchecken in der Schlange vor den Attraktionen ebenfalls in Geduld üben. Darüber hinaus konnte eine Fahrt mit der Aussichtsgondel in 40 Meter Höhe nur mit Losglück