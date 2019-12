PlochingenDie Nachricht, die Harald Schmidt, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Liste Plochingen (ULP), am Sonntagabend an Bürgermeister Frank Buß und die Fraktionsspitzen des Gemeinderats gemailt hat, ist dürr. Und kommt dennoch einem Paukenschlag gleich. Den allerdings viele auch erwartet haben. „Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Dr. Klaus Hink ab sofort nicht mehr der Fraktion der ULP angehört“, heißt es in der Mail von Schmidt.

Hink ist nicht nur Stadtrat, sondern immerhin neben Harald Schmidt und Andreas Ortz auch Mitinitiator und Vertrauensmann des Bürgerbegehrens für ein neues Stadtbad. Allerdings war er ebenso wie der Bürgermeister und