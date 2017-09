Anzeige

(red) - Das Theater an der Halle in Ostfildern Nellingen erstrahlte in festlichem Glanz, als die Amateurtheatergruppe Kulissenschieber ihr 25-jähriges Bestehen feierte.

Nicht nur Oberbürgermeister Bolay bereicherte am Samstag das Programm durch sein persönliches Grußwort, sondern auch alle fünf künstlerischen Leitungen, die im Laufe der Jahre Regie geführt hatten, kamen zu Wort. Moderiert wurde dieser kurzweilige Abend von Peter Stapelberg, der nicht nur als ehemaliger Mitspieler einen sehr persönlichen Bezug zur Gruppe hat. Schließlich war er es, der 1992 in seiner damaligen Funktion als Leiter der VHS den Anstoß dazu gab,