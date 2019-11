OstfildernFür Konrektor Klaus Schipke war es eine Premiere: „Wir haben pro Jahr rund drei Schulführungen, aber die Startergeneration begrüßen wir zum ersten Mal.“ Mit der Startergeneration sind mehr als 70 Schüler gemeint, die vor 50 Jahren den Weg über Schutt und Asche in die Schulbaustelle gewagt haben. Das Otto-Hahn-Gymnasium feierte im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Wie eine Baustelle sieht es heute am Gymnasium wieder aus. „Es finden einige Umbauten statt“, erklärte Klaus Schipke, der seit elf Jahren im Dienst der Schule steht. Momentan sind die Klassenzimmer mehrheitlich in Container umgezogen. „Weil während der Klausuren die Arbeiten