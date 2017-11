Anzeige

(nic) - Die Bempflinger haben am Sonntag ihren Bürgermeister Bernd Welser mit 97, 58 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 40 Prozent. Damit hat Welser das selbst gesteckte Ziel von mindestens 30 Prozent Beteiligung locker erreicht. Welser wurde vor acht Jahren erstmals gewählt und war nun der einzige Kandidat in der etwa 3500 Einwohner zählenden Gemeinde. Welser ist 48 Jahre alt, in Nürtingen aufgewachsen und war vor seiner Bempflinger Zeit Bürgermeister in Schlat.

