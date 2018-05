OstfildernRosanna De Carlo strahlt. Die gebürtige Italienerin ist mit ihrem Mann Peter Beverley, einem Briten, zur Einbürgerungsfeier der Stadt Ostfildern ins Rathaus in Nellingen gekommen. Seit mehreren Jahren findet die Feier immer am Tag des Grundgesetzes in dem 500 Jahre alten Gebäude im Klosterhof statt. Der Raum im Erdgeschoss werde ansonsten für Empfänge, Besprechungen oder auch für Trauungen genutzt, erklärte Oberbürgermeister Christof Bolay den Gästen. Rosanna de Carlo gehört zu den 102 Ostfilderner Einwohnern, die zwischen 1. April 2017 und 1. April 2018 ihre deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben.

Die meisten Einbürgerungsurkunden