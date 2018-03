Kein Detail scheint Tobias Morck vom Büro Weber-Ingenieure an der Kläranlage in Notzingen verborgen geblieben zu sein. Auf Anregung des Gruppenklärwerks Wendlingen gab der Gemeinderat eine energetische Analyse - für das es einen Zuschuss vom Regierungspräsidium gab - in Auftrag. Das Ergebnis hat der Ingenieur nun vorgestellt. Sein Fazit: Man kann Energie sparen.

Die Kläranlage sei für die derzeitige Belastung gerade ausreichend dimensioniert, erklärte Ingenieur Tobias Morck. „Große Reserven sind nicht vorhanden.“ Defizite sah er bei der Sauerstoffversorgung, die Gebläseleistung sei nicht