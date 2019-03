Kreis EsslingenMit Blick auf die Kommunalwahl am 26. Mai will der Kreisjugendring (KJR) Esslingen Jugendliche für Kommunalpolitik interessieren. „Mach dich . . . beweg, was dich betrifft“, heißt die Kampagne, die in allen 44 Städten und Gemeinden des Landkreises sichtbar werden soll und zusammen mit den Akteuren vor Ort aufgezogen wird, also Jugendhäusern, Schulen, Vereinen, Jugendgemeinderäten oder SMV. „Demokraten fallen nicht vom Himmel, sie müssen erzogen werden“, sagt Ralph Rieck, der pädagogische Geschäftsführer des KJR.

Über den aktuellen Anlass hinaus will die Dachorganisation von 30 Jugendverbänden die Politiker dafür sensibilisieren, das