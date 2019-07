KöngenSonnencreme, Mützen und Wasser waren beim KiSS Cup der Kindersportschulen Köngen, Filderstadt und Esslingen rund um das Stadion Fuchsgrube und die angeschlossene Sporthalle heiß begehrte Utensilien: Bei strahlendem Sonnenschein und 30 Grad machten rund 160 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren das komplette Gelände unsicher.

„Beim KiSS Cup geht es um den olympischen Gedanken“, erklärte Manuel Uttendorfer, Leiter der Kindersportschule des TSV Köngen, der den alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerb zum allerersten Mal in Köngen organisiert hat. So maßen sich unter anderem die „Listigen Luchse“ aus Filderstadt und die „Aquaman“ aus Köngen in