AltbachEben noch feiert Bruder Theo mit Michael Jackson, Maria Callas und Johann Sebastian Bach eine himmlisch gute Jam-Session, da befördert eine Datenpanne den Klosterbruder holterdipolter aus dem Himmel auf die Erde zurück. Wo er schon mal da ist, nützt der Mönch die Chance, das Dasein hier unten fürs Publikum zu kommentieren. Schließlich ist der fromme Bruder Mitglied des Kabarettaner-Ordens und sagt „bissig und barmherzig zugleich“, was Sache ist: In schönstem Honoratiorenschwäbisch liest er den Kirchenoberen ebenso die Leviten wie den Gläubigen, den Politikern ebenso wie den Bürgern. „Von fromm bis hochpolitisch“ geht es zu in Peter Dietrichs