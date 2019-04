HochdorfDie katholische Kirche „Maria Immaculata“ in Hochdorf wird nächstes Jahr 60 Jahre alt. Die Kirchengemeinde nimmt das zum Anlass, das Bauwerk herauszuputzen. Besonders an der 90 Quadratmeter großen Altarwand hat in den vergangenen sechs Jahrzehnten ordentlich Schmutz angesammelt. Vor allem durch den Kerzenrauch, Staub und Luftfeuchtigkeit haben sich hartnäckige Ablagerungen gebildet. Es handelt sich um eine gespitzte Betonwand. Dafür wird ein besonderes Reinigungsverfahren angewandt.

Nach dem Betonieren wurde an der Altarwand mittels Drucklufthammer und verschiedenen Meißeln eine besonders raue Oberfläche hergestellt, was die Reinigung zur