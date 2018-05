Es war keine gewöhnliche Sitzung, die der katholische Kirchengemeinderat Weilheim am vergangenen Donnerstag abgehalten hat. Auch Dekan Paul Magino, dem Leiter des katholischen Dekanats Esslingen-Nürtingen, wird sie noch lange im Gedächtnis bleiben. Er war zusammen mit einem Coach gekommen, um den Streit, der nach den Kirchengemeinderatswahlen im März in dem Gremium ausgebrochen war, zu schlichten. Und nicht nur das: Seine Aufgabe war es auch, dem Kirchengemeinderat zu verkünden, was der Bischof in der Sache Hermann Ehrensperger entschieden hat: Der Pfarrer wird beurlaubt, bis die Vorwürfe gegen ihn geklärt