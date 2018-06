BaltmannsweilerMit französischen Filmen und passenden Köstlichkeiten in einer alten Scheune in Hohengehren startet Angelika Feuerbacher in die neue Saison ihrer Reihe „Filmriss“. Die Betreiberin des Wohnzimmerrestaurants „Der kleine Termin“ veranstaltet ab Montag, 4. Juni, regelmäßig ein Sommerkino auf dem Schurwald. „Ich zeige nur Filme, die mir auch selbst gefallen.“ Los geht es mit „Willkommen bei den Sch’tis“ – das ist die zweite Regiearbeit des Komikers Daniel Hamidou, der auch eine der Hauptrollen in der Komödie aus dem Jahr 2008 spielt. 25 Gäste haben in der Scheune Platz, die mit Kirchenbänken ausgestattet ist.

