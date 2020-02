ReichenbachMarc hat Premiere im Kinderhaus Kunterbunt. Sein Publikum sind an diesem Tag fünf Kinder der Reichenbacher Kindertagesstätte; ein Mädchen, vier Jungs; drei deutsche, zwei türkische Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren, mit unterschiedlichem Temperament und unterschiedlichen Vorlieben, wie sich in der kleinen Vorstellungsrunde herausstellen wird. Was sie verbindet, ist die Sprachförderung, die sie künftig von dem 26-jährigen Student erhalten.

„Sprache ist nicht alles, aber ohne Sprache ist alles nichts“, ist die Devise des Konzepts, nach dem die Kinder gefördert werden. Die 13 Sprachförderkräfte in Reichenbach arbeiten nach dem