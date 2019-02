NeuhausenSchnelle und unbürokratische Hilfe will der Förderverein „Zukunft für Kinder“ leisten. Nun feiern die Mitglieder das 25-jährige Bestehen des Vereins, der die Kinder- und Jugendhilfe des Sozialdiensts Katholischer Frauen (SKF) nicht nur finanziell unterstützt. Die rührigen Männer und Frauen haben einen Draht zum den Kindern und Jugendlichen, die im Haus leben. „Wir besuchen nicht nur die jungen Menschen, wir hören uns auch bei den Erziehern um, was gebraucht wird“, bringt Vorstandsmitglied Hans Jaudas die vielfältigen Aktivitäten auf den Punkt. Am Sonntag, 17. Februar, 9 Uhr, findet in der Pfarrkirche St. Petrus und Paulus in Neuhausen der