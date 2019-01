DenkendorfEs fällt überhaupt nicht auf, das neue Kinderhaus Berkheimer Straße in Denkendorf. Es ist eingebettet in einen großen, nüchternen Wohnblock mit betreuten Seniorenwohnungen. Aus einer Haustür kommt gerade ein älteres Paar heraus, beide mit Gehstöcken ausgerüstet. Sie wackeln ein paar Meter weiter bis zur nächsten Haustür und haben schon ihr Ziel erreicht: Die Einweihungsfeier der Kindertagesstätte. So ist es gedacht: Ein Haus, in dem sich Generationen begegnen können. Dazu gehört auch der Generationentreff, der im Nachbargebäude untergebracht ist und seit zwei Jahren regelmäßig zu Veranstaltungen einlädt, von der Krabbelgruppe über den