Ab Januar 2015 entscheidet nicht mehr das Einkommen darüber, wie viel Hochdorfer Eltern für einen Kindergarten- oder Krippenplatz bezahlen müssen. Ein Hauptziel der neuen Regelung ist es, die bislang noch recht leere Krippe zu füllen.

In der Schulkindbetreuung und der Kindertagespflege gilt diese Regelung bereits. Keine Änderung wird es ab Januar an der Staffelung der Beiträge in den Kindergärten und der Krippe geben - das betrifft Familien, die mehrere Kinder angemeldet haben. Ein Hauptgrund für die jetzt beschlossene Abschaffung der einkommensabhängigen Beiträge ist das Sorgenkind