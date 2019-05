WernauDer katholische Kindergarten St. Magnus feiert am Sonntag, 19. Mai, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen St. Magnus-Kirche sein 100-jähriges Bestehen. Im Anschluss an den Festgottesdienst wird im Gemeindezentrum und auf dem Kirchplatz weitergefeiert. Der Kindergarten in der Kirchheimer Straße 116 öffnet seine Türen und bietet ein buntes Programm mit einem Theaterstück und vielen Spielen für Kinder. Bei der Entdeckungsreise durchs Haus gibt es neben Führungen auch eine Ausstellung zur Geschichte des Kindergartens zu sehen.

Im Jahr 1919 wurde in der Pfarrei St. Magnus im ehemaligen Wernauer Ortsteil Steinbach eine