(red) - Das Kinderzimmer quillt über vor lauter Spielzeug? Mit den Barbiepuppen spielt schon lange niemand mehr? Und die Eisenbahn steht auch nur in der Ecke und verstaubt? Dann wird es Zeit zum Entrümpeln. Gelegenheit dazu gibt ein Kinderflohmarkt am Samstag, 9. September, von 8 bis 14 Uhr auf dem Schulhof der Gotthard-Müller-Schule in Bernhausen (bei Regen in der nahegelegenen Rundsport-Halle). Aufbau ist bis spätestens 9 Uhr. Mitzubringen sind ein Tisch oder eine Decke.

Der Kinderflohmarkt ist für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es ist jedoch