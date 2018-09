ReichenbachIm gemeinsamen Sommerferienprogramm der Arbeitsgemeinschaften der Hochdorfer und Reichenbacher Vereine nimmt das Angebot der Ganztagsschule Reichenbach in der letzten Ferienwoche eine gewisse Sonderstellung ein. „Die älteren Kinder können sich dabei langsam wieder aus dem Ferien-Modus verabschieden und an den Schulalltag gewöhnen. Gleichzeitig können die Kinder, die jetzt in die Schule kommen, schon alles kennenlernen. Der Übergang ist also nicht so abrupt“, erläutert Elke Stockburger, die Leiterin der Ganztagsschule.

30 Kinder im Grundschulalter tummeln sich in dieser Woche in den Räumen der Ganztagsschule, spielen und basteln, lesen,