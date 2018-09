NeuhausenEs war ein kleines Trüppchen, das pünktlich um 14 Uhr vor dem Rettungszentrum in der Schlossstraße stand. Nur vier Kinder besuchten dieses Angebot im Sommerferienprogramm. Dafür waren die zwei Mädchen und die zwei Jungs umso interessierter an den Berichten und Demonstrationen der Feuerwehrkameraden. Sie erlebten, wie man mit einem Löschangriff umgeht, durften einen Schlauch aufbauen, einen Notruf an die Leitzentrale absetzen oder in einem modernen Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) Platz nehmen. „Die Feuerwehr hilft nicht nur, wenn es brennt“, erklärte der stellvertretende Kommandant Dirk Grüttjen. „Wir werden auch zu Verkehrsunfällen und anderen