Kinder beweisen Fantasie

BEUREN: Mitmachaktion im Freilichtmuseum für Acht- bis Zwölfjährige

(red) - Wer in Wolken Gesichter und Fabelwesen entdecken kann und zwischen acht und zwölf Jahre alt ist, ist bei einer Mitmachaktion der Künstlerin Bettina Leib im Museumsdorf in Beuren richtig. Unter dem Titel „Gefunden im Freilichtmuseum“ geht sie mit Kindern auf Spurensuche nach besonderen Formen und Strukturen an Mauern, Wänden und auf Böden.