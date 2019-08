Kinder bauen Insektenhotels

Aus unbehandeltem Holz, Schilfrohr und Bambus bauen Kinder beim Ferienprogramm Insektenhotels

Um Bienen, Wespen, Käfern und Co. einen Unterschlupf zu bieten, in dem die Tiere nisten und überwintern können, haben sich Kinder beim Altbacher Ferienprogramm der SPD ans Werk gemacht. In der Kleingartenanlage haben sie Insektenhotels gebaut.