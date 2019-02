Leinfelden-EchterdingenDie Kerosinpipeline, die den Flughafen Stuttgart an das zentraleuropäische Netz Central European Pipeline System (CEPS) anbinden soll, ist noch immer nicht fertig. Bereits 2017 hätte die unterirdische Leitung in Betrieb gehen sollen. In Oberboihingen sollte eine Trasse vom Flughafen mit der bestehenden Leitung zwischen Kehl und Tübingen verknüpft werden. Bei der ersten Trassenvariante wäre Unterensingen stark betroffen gewesen. Doch obwohl der Flughafen mit der Kommune, deren Gemeinderat mehrheitlich gegen die vom Flughafen geplante Trasse votiert hatte, einen Kompromiss fand, ist von einem möglichen Baubeginn nichts mehr zu hören.