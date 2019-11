EsslingenSeit 30 Jahren betreibt Gabriele Kaiser ihre Keramik-Werkstatt, seit sieben Jahren hat Ev-Daphne Benzing in einer umgebauten Scheune ihr Atelier für keramische Plastik. Am ersten Adventssonntag laden die beiden Wendlinger Kunstschaffenden zur „Werkstattpromenade“ von Atelier zu Atelier ein: „Wir möchten mit unseren Besuchern ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf jede Begegnung“, betont Benzing. Es gibt etwas zu essen und zu trinken, die Gäste dürfen sich in der Werkstatt umschauen, die Arbeiten und Kunstwerke betrachten, und die beiden Künstlerinnen stellen sich allen Fragen zu ihren Werken und zu ihren Techniken.

„Wir möchten die