Keine Zirkusse mehr auf dem Hartplatz

Wegen Verstößen will die Gemeinde den Festplatz nicht mehr vermieten

Weil es in der Vergangenheit immer wieder Verstöße gab, will die Gemeinde Köngen den Festplatz in der Denkendorfer Straße nicht mehr vermieten. Trotz knapper Mehrheit gab es dagegen auch kritische Stimmen.