(nin) - Umweltministerium, Landkreistag und Städtetag appellieren an die Verbraucher, keine Kunststoffbeutel in die Biotonne zu werfen. „Leider füllen noch immer zu viele Haushalte ihren Bioabfall in Plastikbeutel und geben ihn so in die Biotonne“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies sei nicht nur unökologisch, sondern belaste auch die Gebührenzahler. Denn die Plastikbeutel müssen mühsam aus dem Abfall aussortiert und dann zu höheren Kosten verbrannt werden.

Da sich die Plastikbeutel niemals restlos aussortieren lassen, gelangen Einzelstücke in die Vergärungs- und Kompostierungsanlagen und über den dort hergestellten Kompost