KirchheimFrohe Botschaft für die Anwohner der ICE-Tunnelbaustelle in Kirchheim und Dettingen: Die Belastung mit Kalkstaub gehört nach Aussage von Michael Frahm, Teamleiter DB Netze, der Vergangenheit an. „Die Nordmaschine war wegen Wartungsarbeiten zwei Tage außer Betrieb. Sie steht jetzt am Fuße des Dammbereichs der Autobahn, und wir brauchen keinen Kalk mehr.“ Der Kalk wurde zum Binden des Abraum-Materials benötigt. Damit auf der Tunnelstrecke unter der Autobahn kein Hohlraum beim Bohren und damit keine Senkung der A 8 entstand, wurde viel Wasser eingesetzt. So entstand ein Gesteinsbrei. der mithilfe des Kalks eingedickt wurde.

Die Bohrmaschine