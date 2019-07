NotzingenEs sei „ortsbildprägend“ und habe eine „außergewöhnliche Klinkerfassade“: So stuft die renommierte Stadtentwicklung Stuttgart (STEG) das sogenannte „Handwerkerhaus“ aus dem Jahr 1904 in der Wellinger Straße 34 in Notzingen ein. Eben dieses Haus hat im Notzinger Gemeinderat nun schon zum zweiten Mal für Diskussionen gesorgt. Der strittige Punkt: Soll die Sanierung dieses Gebäudes lediglich mit der für Privatgebäude üblichen Maximalförderung von 30 000 Euro unterstützt werden oder mit bis zu 45 000 Euro – einer Summe, die nur für Ausnahmefälle vorgesehen ist.

Mit einer knappen Mehrheit hat der Gemeinderat nun entschieden, es bei den 30 000