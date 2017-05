(red) - Die Verwaltung Filderstadt gibt keine „Entspannung“ in Sachen Unterbringung von Geflüchteten. Zwar kommen derzeit deutlich weniger Menschen in Not nach Deutschland. Aber die Kommunen sind jetzt in der Pflicht, Wohnraum für die Anschlussunterbringung zu schaffen. Die Vorgabe für Filderstadt: Bis 2020 müssen 785 Menschen untergebracht werden.

