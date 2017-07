137 Unterschriften gegen die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Mittleres Feld“ hatte Markus Sedlacek als Vertreter der BIMF in der Sitzung Ende Juni an Bürgermeister Gerhard Kuttler übergeben. Die BIMF setzt sich für den Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzfläche ein und gegen das geplante Neubaugebiet und Erweiterung des Gewerbegebiets, in dem auch ein größerer Edeka-Mark Platz finden soll (die EZ berichtete). Dass die Verwaltung im Amtsblatt eine Gegendarstellung gegen ihren Flyer veröffentlichte, kann die Initiative nicht nachvollziehen: „Sie wissen genauso gut wie wir, dass eine angemessene