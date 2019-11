LichtenwaldDie Gemeinde Lichtenwald ist bei den großen Investitionen der vergangenen beiden Jahre von bösen Überraschungen verschont geblieben. Dies ergaben die Schlussabrechnungen, die Kämmerer Steffen Mayer dem Gemeinderat jetzt vorlegte. So wurden bei einzelnen Projekten zwar überplanmäßige Ausgaben fällig, die jedoch in einem überschaubaren Rahmen blieben. Die Abrechnung der Baugebiete Thomashardt-Ost und Pfandäcker ergab sogar ein sattes Plus für die Gemeindekasse. „Schlussabrechnungen dienen der Transparenz für die Kosten einzelner Maßnahmen. Es sind Projektabrechnungen, die über mehrere Jahre laufen können, und sie dürfen nicht mit den