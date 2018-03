(eis) - Bei der Frage um den neuen Stromkonzessionsvertrag hat sich der Hochdorfer Gemeinderat einstimmig gegen eine Beteiligung an der NEV-Netzgesellschaft (Neckar Netze GmbH&Co. KG) ausgesprochen. Bereits in der Sitzung vom 17. Juli hatte das Gremium beschlossen, den neuen Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW Regional AG als alleinigen Anbieter abzuschließen. Bis 30. September hätte nun die zusätzliche Möglichkeit bestanden, sich für eine Beteiligung an der NEV-Netzgesellschaft auszusprechen. Gegebenenfalls könnten dadurch zusätzlich zum Erhalt der Konzessionsabgabe weitere Erträge erzielt werden. Im Falle von Hochdorf sei damit