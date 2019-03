Esslingen Eine Bahnverbindung von Göppingen über Bad Boll nach Kirchheim wird es fürs Erste nicht geben. Das hat der Finanz- und Verwaltungsausschuss des Kreistags am Donnerstag einstimmig beschlossen. Zu hoch wären Aufwand und Kosten, so das Ergebnis einer Vorstudie, die von den Landkreisen Esslingen und Göppingen in Auftrag gegeben wurde. 16 000 Euro haben die Kreise dafür in die Hand genommen. „Nun ist klar, dass wir kein ausreichendes Fahrgastpotenzial haben und die Kosten aus dem Ruder laufen würden“, sagte Landrat Heinz Eininger. Die Trasse soll aber freigehalten werden, falls sich eines Tages die Bedingungen ändern.

Bis 1989 fuhren die Züge