(red) - In Stetten gibt es seit gestern keinen Wochenmarkt mehr. Der letzte verbliebene Marktbeschicker, die Gärtnerei Walker, hat kurzfristig aufgegeben, teilt die Stadtverwaltung von Leinfelden-Echterdingen mit. Die Kunden haben den Markt nicht angenommen. Walker Obst und Gemüse wird weiterhin auf den Märkten in Echterdingen und Leinfelden sein. Seit 2013 fand der Wochenmarkt an der Poststraße/Ecke Stettener Hauptstraße mit zunächst drei Anbietern statt. Die Stadtverwaltung hatte gehofft, dass mit der Verlegung zur Ortsmitte hin mehr Einwohner das Angebot von frischen Produkten aus der Region nutzen.

