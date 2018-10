WendlingenBeeindruckend hat der Wendlinger Jugendchor St. Kolumban mit seinem Musical „Der blaue Planet“ die Botschaft vom Miteinander in der Welt und für die Schöpfung auf die Bühne gebracht. Das Publikum in der voll besetzten St.-Kolumban-Kirche erlebte an zwei Abenden Gesang und Schauspiel zu einer höchst aktuellen politischer Fragestellung. Am Ende gab es eine Antwort auf die Frage nach dem Weg zum Frieden. „Wir sind der Meinung, dass wir ein Bewusstsein schaffen müssen“, sagte Chorleiterin Christa Strambach in ihrer Einführung. Die Frage nach dem Umgang der Menschen mit der Erde sei drängend. Sie habe sich mit dem Jugendchor darüber Gedanken gemacht