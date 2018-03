Den Blick in die Ferne schweifen lassen, Geschichte erkunden: Der Hohenneuffen ist jährlich das Ziel von vielen Ausflüglern und Wanderern. In den kommenden Wochen allerdings bleibt die mächtige Festungsruine geschlossen. Bauarbeiten an der Zufahrt sind der Grund.

Wer den Neujahrsgruß der Pächterfamilie Vetter vor wenigen Tagen bei Facebook gelesen hat, wird sich verwundert die Augen gerieben haben: „Am 8. Januar beginnen die Bauarbeiten an der Zufahrt zur Burg. Die Burg ist deshalb leider bis Karfreitag geschlossen“, heißt es da.

Nun kam die Bestätigung von den Staatlichen Schlössern