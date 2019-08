Kreis EsslingenSo ausgezeichnet ihre Wasserqualität auch sein mag: In den Badeseen im Kreis sind die Keimzahlen zuletzt immer wieder in die Höhe gegangen. Denn: Volle Freibäder und Chlorwasser – das ist nicht jedermanns Sache. So manchen zieht es da eher raus in die Natur. Gelegenheit zum Schwimmen in natürlichen Gewässern gibt es im Landkreis Esslingen gleich drei Mal: Dort locken die Kirchheimer Bürgerseen (siehe Foto), der Bissinger See und der Aileswasensee in Neckartailfingen. So idyllisch sie auch sein mögen – ganz ungetrübt sind die Badefreuden dort auch nicht: In den vergangenen Wochen sind immer wieder erhöhte Keimzahlen gemessen worden. Ein